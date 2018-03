Grávida, Alanis Morissette aparece nua no Instagram

Cantora publicou foto grávida, dentro de uma piscina Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Alanis Morissette chamou atenção ao publicar uma foto artística, completamente nua dentro de uma piscina, dando destaque à barriga de grávida.

Na legenda, destacou uma frase feita por sua primeira filha, nascida em 2010, Ever Imre Morissette-Treadway: "Você tem que ser mais do que amável com as mulheres, porque elas são as pessoas que mais são úteis e ajudam o mundo, porque elas fazem pessoas".

A cantora costuma compartilhar outros momentos com a família nas redes sociais. Confira alguns abaixo:

sweetest daddy of all time :) Happy Father's Day... you are the love of our lives @souleyephotos xoxoxo Uma foto publicada por Alanis Morissette (@alanis) em Jun 19, 2016 às 5:33 PDT

happy anniversary angel husband. marrying you was the smartest thing I have done in my life. there is nowhere I would rather be than in this hot kitchen with you :) ❤️❤️ https://soundcloud.com/alanismorissette/into-a-king Uma foto publicada por Alanis Morissette (@alanis) em Mai 22, 2016 às 4:36 PDT

sharing the story of how my leelee girl joined our family - blog link in bio. #NationalPuppyDay Uma foto publicada por Alanis Morissette (@alanis) em Mar 23, 2016 às 11:34 PDT