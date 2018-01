Gravadora de Pabllo Vittar responde aos haters no Facebook

A gravadora de Pabllo Vittar respondeu comentários maldosos contra a cantora no Facebook. Foto: Instagram/@pabllovittar

Na última segunda-feira, 28, a Sony Music Brasil fez post no Facebook repudiando o ataque virtual ao canal da cantora Pabllo Vittar no YouTube. Invasores deletaram o clipe da música K.O., colocaram uma foto do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) no perfil e também fizeram upload de vídeos com conteúdo impróprio.

A maioria dos comentários foram solidários à cantora, mas alguns dos usuários publicaram opiniões negativas e mensagens de ódio a Pabllo. Os responsáveis pela página da gravadora, então, começaram a ‘responder’ esses comentários com ironias para tentar desqualificá-los.

Veja abaixo algumas das respostas da gravadora:

