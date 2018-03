Gravação inédita de Amy Winehouse no início da carreira é divulgada

Na época da gravação, Amy ainda não tinha contratos com gravadoras. Foto: Juan Medina/Reuters

Uma gravação perdida da cantora inglesa Amy Winehouse com 17 anos foi divulgada na última segunda, 26, na Inglaterra e ganhou o noticiário britânico. A versão da música My Own Way, de 2001, foi encontrada pelo músico Gil Cang e depois publicada pelo Camden New Journal.

Cang, que também é produtor musical, gravou a registrou a versão em 2001, quando Amy foi ao seu estúdio em Londres. Ele comentou que escreveu a música com seu co-compositor James McMillan e que Amy buscava acordos com gravadoras naquela época.

Em entrevista ao Camden New Journal, Cang disse que o pop vivia um momento difícil antes da ascensão de Amy, com artistas de talento duvidoso fazendo sucesso. "Havia muitas bandas terríveis, e nós precisávamos fazer algo. Amy entrou, abriu a boca e simplesmente nos impressionou", disse. "Ficamos de queixo caído com o seu talento".

Cang disse ter encontrado a gravação na semana passada e quis compartilhá-la para que mais pessoas pudessem ouvir. Amy morreu aos 27 anos em sua casa em Londres em 23 de julho 2011.