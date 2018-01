'Gosto de bad boys', confessa Selena Gomez

Foto: Bang Showbiz

Selena Gomez confessou que ela tem uma preferência especial quando se trata de homens com os quais ela namora: "Bad boys". Quando questionada sobre quais são as meninas pelas quais tem uma 'queda' em um vídeo de bastidores para a revista Marie Claire, ela acrescentou: "Amy Schumer e Jennifer Lawrence. Elas juntas, em particular. Acho que elas são apenas muito do que as mulheres deveriam ser mais".

Enquanto isso, a beldade do sucesso 'Good For You' admitiu anteriormente que ela "está feita" com toda a especulação em torno de seus romances, particularmente seus cinco anos de relacionamento entre idas e vindas com Justin Bieber.

Ela disse: "No começo não me importava. Para mim era: 'tenho 18 anos, tenho um namorado, parecemos fofos juntos, nós gostamos disso'. Então tive meu coração partido e me importava. Porque as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo, mas em todos os lugares era um milhão de coisas diferentes. Estava meio que em um canto, batendo a cabeça contra a parede. Não sabia para onde ir".

"Estou tão exausta. Sinceramente, estou feita. Me preocupo com a saúde e bem-estar dele. Mas não posso mais fazer isso".

E quando se trata das mulheres em sua vida, Selena credita sua amiga próxima Taylor Swift por estar lá para ela "nos bons e maus momentos". "Quer dizer, eu a conheço há dez anos, ela tem sido uma das minhas melhores amigas nos altos e baixos, andou ao meu lado. Toda família dela tem sido tão favorável ​​a mim e sim, ela esteve lá durante pontos cruciais da minha vida e da minha carreira".

"Ela é conhecida por abraçar a história pessoal dela e criar uma coisa bonita disso e eu estava um pouco hesitante com isso e ela sempre foi a pessoa a me incentivar a contar minha história e ter orgulho de quem eu sou".