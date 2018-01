Goo Goo Dolls lançará novo álbum em maio

Foto: Bang Showbiz

A banda Goo Goo Dolls vai lançar no dia 6 de maio seu 11º álbum de estúdio, chamado "Boxes".

O vocalista John Rzeznik revelou que tentou afastar qualquer preconceito que os fãs e a gravadora possam ter em relação ao super bem sucedido hit "Iris", de 1997.

"Sou grato pelo enorme sucesso de 'Iris' porque me deu uma vida, me deu uma carreira. Quando chegou a hora de fazer 'Boxes', eu realmente tentei deixar de lado as minhas preocupações sobre o que esperavam de mim", explicou Rzeznik.

O roqueiro de 50 anos - que faz parte da banda ao lado do baixista e vocalista Robby Takac - se juntou com o produtor do One Republic Drew Pearson para gravar o novo projeto.

"Eu estava impedindo meu próprio crescimento ao não estar aberto para colaborações. Mas quando você permite ideia de outras pessoas e você compartilha boa vontade, tudo cresce exponencialmente", apontou.

Ele também admitiu que poderia não ter feito um novo LP se tivesse se mantido na "defensiva".

"Nenhuma destas canções teria existido se eu tivesse mantido uma postura defensiva", acrescentou.

O primeiro single do CD será "Over and Over", que já pode ser ouvido na internet.

Além desta novidade, Goo Goo Dolls anunciou uma turnê americana ainda para 2016.