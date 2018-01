Glória Perez ganha alta indenização devido ao assassinato de sua filha

Foto: Divulgação|Globo

Glória Perez ganhou na Justiça uma indenização por danos morais e materiais de Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, autores do crime cometido em 1992 que acarretou na morte de Daniella Perez, filha da autora de novelas da Globo. O ator Raul Gazolla, que era casado com a moça, também terá direito à indenização.

De acordo com o colunista Leo Dias, a ação foi julgada pela 7ª Câmara Cível do TJ/RJ, sob a relatoria do desembargador Paulo Gustavo Horta, que após averiguar o processo deu ganho de causa para Glória e Raul, condenando Guilherme e Paula a pagarem 500 salários mínimos (equivalente a R$ 480 mil) para cada um dos autores por dano moral.

Além disso, os dois réus deveriam arcar com o pagamento das despesas do sepultamento e funeral, na ordem de cinco salários mínimos, além das custas processuais e honorários de advogado de 10% sobre a condenação.

A decisão foi publicada no Diário Oficial em maio de 2002, mas até outubro do mesmo ano nenhuma das partes havia recebido o valor.

Diante do impasse, Glória e Raul entraram novamente na Justiça exigindo o pagamento, no entanto, nenhum dos dois condenados, segundo o colunista, tinha bens para penhorar.

O processo caminhou até 2005, quando Paula Thomaz ajuizou ação de autoinsolvência sustentando não possuir patrimônio para saldar a dívida. Diante do caso, a Justiça acatou o pedido de Paula, mas isso não significa que ela não vá ter que pagar com juros e correção monetária.

