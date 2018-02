Glória Menezes recebe alta do hospital após infecção respiratória

A atriz Glória Menezes. Foto: Iara Morselli / Estadão

A assessoria de imprensa do Hospital CopaStar confirmou ao E+ que Glória Menezes recebeu alta nessa sexta-feira, 16. A atriz estava internada no local, no Rio de Janeiro, desde o dia 14 para receber tratamento de uma infecção respiratória.

Leia também: Glória Menezes é internada com infecção respiratória

Glória já participou de 38 novelas da Globo. A sua última participação em uma novela da emissora foi em 2015, na novela Totalmente Demais, das 19h. Ela fez o papel de Stelinha.

Confira a nota completa da assessoria de imprensa do hospital:

"A Sra. Glória Menezes recebeu alta do Hospital CopaStar no dia 16/02 - sexta-feira. Esteve internada para tratamento de infecção respiratória, sob acompanhamento médico do Dr. Barros Franco".