Glória Menezes é internada com infecção respiratória

A atriz Glória Menezes está internada em um hospital no Rio de Janeiro por conta de um quadro de infecção respiratória Foto: Paulo Belote/Globo

A atriz Glória Menezes foi internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, por conta de um quadro de infecção respiratória. A assessoria de imprensa do hospital confirmou ao E+ na manhã desta quarta-feira, 14, que a atriz está internada e que o quadro dela é estável.

Não se sabe ainda, porém, quando a atriz deu entrada no hospital e nem foi informada a previsão de alta.

A atriz tem 83 anos e já participou de 38 novelas na TV Globo, onde está desde 1967, além de ter atuado em diversos filmes, minisséries e peças de teatro. Ela é casada com o também ator Tarcísio Meira desde 1963.

A última participação da atriz em uma produção da emissora foi na novela Totalmente Demais, em 2015, onde fez o papel de Stelinha.