Glória Maria posta frase polêmica sobre Consciência Negra

Em entrevista, Glória Maria conta que já ficou com ator americano. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Poucos dias antes do Dia da Consciência Negra, celebrado neste 20 de novembro, a jornalista Glória Maria fez uma publicação no mínimo "contra a maré". Ela considerou "consciência humana" como mais importante que a "consciência negra".

Glória publicou a seguinte frase: “ o dia em que pararmos de nos preocupar com Consciência Negra, Amarela, ou Branca e nos preocuparmos com Consciência Humana, o racismo desaparece”, atribuída ao ator Morgan Freeman.

Simples assim! Amei! Repost @duektufi ❤️ Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal) em Nov 15, 2017 às 5:59 PST

A postagem chamou a atenção dos internautas que acompanham a rede social da jornalista. Ao ser criticada por alguns seguidores que não concordam com a frase, ela questionou: "Como lutar contra a desigualdade se não aceitamos as diferenças?"

Um dos seguidores escreveu, em desacordo com Glória: "Considero infeliz os dizeres do grande ator americano, soa como uma tentativa de deslegitimar o Dia da Consciência Negra. Dar a ele um caráter de mero 'mimimi', é desolador. O racismo é um fato concreto no Brasil e no mundo. O racismo mata e mata muito, diminui e anula oportunidades, relativizar essa luta é uma atitude desumana".

Glória relatou sua trajetória, que se assemelha à de Freeman. "Nascemos negros e pobres e conquistamos nosso espaço com muita luta. Não somos privilegiados".

E sobre o combate ao preconceito, a jornalista escreveu: "Cada um precisa combater o racismo da maneira que achar melhor! Lembrando sempre do direito e da opinião do outro! Sou negra e me orgulho. Mas não sigo cartilhas. Minhas dores raciais conheci e combati sozinha! Sem rede social para exibir minhas frustrações!"

Veja as imagens do comentário.

Gloria Maria responde internautas que a criticaram por post sobre Consciência Negra Foto: instagram.com/lgoriamaria

"Como lutar contra a desigualdade se não aceitamos as diferenças?", questionou a jornalista em um comentário. Foto: instagra.com/gloriamaria