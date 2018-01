Globo ignora Wesley Safadão e o deixa fora do 'Especial Roberto Carlos'

Foto: Divulgação/Globo

Wesley Safadão não fará parte do time de cantores que dividirá o palco com Roberto Carlos no especial de final de ano da Globo.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o nome do cantor cearense não aparece entre os seletos convidados do programa.

Roberto Carlos chegou até a sugerir o nome de Safadão, mas a direção do programa acabou não aceitando.

Não era segredo para ninguém que Wesley Safadão sonhava em dividir o palco com Roberto Carlos. Seus representantes batalharam muito pela participação do cantor nesse especial, mas no final o sonho não se tornou realidade.

No lugar de Safadão a produção, em conjunto com a direção do especial de Roberto Carlos, escolheu Marisa Monte para repetir a parceria feita há dez anos.

Além da cantora, que sempre se recusa a aparecer na TV, Roberto Carlos cantará com Rafa Gomes, que roubou a cena no The voice kids.

Além disso, a emissora pretende dar trabalho extra para Roberto Carlos durante seu especial desse ano. De acordo com o jornal Agora, o cantor não vai apenas cantar no seu programa anual, mas sim gravar videoclipes e externas para alternar com a apresentação no palco.