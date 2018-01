Giselle Itié posta vídeo relatando abuso que sofreu aos 17 anos. Foto: Reprodução/Instagram

Por meio de um vídeo no Instagram, Giselle Itié relatou um abuso sexual que sofreu na adolescência. A atriz dirigiu esse e outros vídeos de uma série chamada 'Nem Uma A Menos', que reúne denúncias de outras mulheres.

Giselle contou que sofreu esse abuso aos 17 anos, quando viajou com um ex-namorado: "Sou Giselle Itié Ramos, tinha 17 anos. Primeira vez que meus pais me deixaram viajar com a família do meu namorado. Eu tava muito feliz, minha mãe só pediu para eu não beber. Um dia, ele insistiu para sair. Eu só pedi dois sucos de laranja. No dia seguinte, acordei machucada, mordida e com sangue. Dentro de tanta dor e confusão, eu ainda tinha que me sentir culpada por não me casar virgem? Educação machista!", disse a atriz no vídeo.

Assista ao vídeo abaixo:

Veja outros vídeos da série:

25 de novembro. Dia Internacional pelo Fim da Violência Contra Mulher. Vamos pra rua! Vamos gritar juntas!! Nem uma a menos, Vivas nos Queremos!!! #niunamenos #hermanas @yurimussoly ❤️️ Um vídeo publicado por GiseLLe ItiÉ (@gitie) em Nov 24, 2016 às 3:44 PST