Gisele Fraga repete Luiza Brunet e publica imagem de seu rosto após agressão de parceiro

Gisele não revelou o autor da agressão Foto: Marcio Del Nero

Gisele Fraga aproveitou a repercussão da denúncia feita por Luiza Brunet, que acusa Lírio Parisotto de agressão, para também divulgar uma imagem de seu rosto após ter sido vítima de violência doméstica, de acordo com seu relato. A modelo e atriz afirma que o autor foi um homem com quem ela se relacionou depois do seu divórcio, mas preferiu não revelar a identidade dele. Em 2011, ela e o empresário Augusto Mendonça terminaram o casamento que mantinham.

"Aproveitando os tempos de defesa a mulher, vou deixar registrado aqui. Esta foto é só um registro do que aconteceu à minha face quando eu tinha uma união estável com um sujeito bipolar pós o meu divórcio! Mas ..... Na época não tive coragem de falar! Como disse Luiza, a maquiagem esconde por fora, mas a marca na alma permanece! Sigo em tratamento até hoje", escreveu na legenda da imagem. Veja abaixo: