Gisele Bündchen irá desfilar na abertura da Olimpíada do Rio

Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornal Extra, a modelo Gisele Bündchen irá atravessar uma passarela futurista durante a abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro, no dia 5 de agosto.

Após recusar o convite para participar do encerramento da Olimpíada em Londres, em 2012, a topmodel irá desfilar na cerimônia de abertura dos jogos, que possui tema futurístico.

Além disso, a cantora Elza Soares vai ser homenageada durante a abertura do evento. De acordo com as informações da publicação, ela surgirá em um cenário que representará as favelas cariocas e sua aparição acontecerá em um local surpresa do estádio do Maracanã, prometendo animar o público presente.