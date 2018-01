'Gisele Bündchen e eu temos passado por altos e baixos', diz Tom Brady

Foto: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen e Tom Brady têm passado por "uma série de altos e baixos" no casamento. O astro do futebol americano, de 38 anos afirmou que a vida de montanha-russa do casal tem ajudado a construir uma relação "mais forte".

"Sou abençoado por encontrar esta parceira de vida que todos nós meio que buscamos em diferentes momentos da nossa vida. Nós nos encontramos no momento certo. Nós já passamos por um monte de altos e baixos juntos, e de muitas maneiras, isso meio que tornou nossa relação tão forte", disse ele ao Access Hollywood.

Gisele e Tom são pais de Benjamin, de 6 anos, e Vivian, 3. A modelo brasileira confirmou que o casamento tinha enfrentado algumas turbulências. "Nós já passamos por alguns momentos difíceis juntos. Acho que é quando você sabe quem são seus amigos e quem te ama...", disse.

"Meu pai sempre disse que a qualidade de sua vida depende da qualidade de seus relacionamentos, e acho que, não importa o quão desafiador fosse, sempre apoiamos ​​um ao outro. Acho que é a coisa mais importante que você pode ter em vida, sabe? Um sistema de apoio e amor".

E rumores sobre uma crise no relacionamento do casal já vieram à tona no passado e Tom foi forçado a insistir que eles estavam bem. Pelo visto, superaram as crises juntos.