Gisele Bündchen doa doces recebidos pelos filhos no Halloween

Foto: Reprodução/ Instagram

Em alguns países, como nos Estados Unidos, é tradição que no Halloween as crianças batam de porta em porta para pedirem doces. Benjamin e Vivian, filhos de Gisele Bündchen, fizeram o mesmo. A diferença é que não puderam ficar com o que conseguiram.

A modelo não gosta que os pequenos comam muito açúcar, então, deixou que eles brincassem, pegassem os doces, mas ficassem com apenas um deles. O resto foi doado. Em entrevista ao site People.com, ela disse que a família não tem esse tipo de comida em casa. "Eu deixei que eles experimentassem uma [unidade], mas eles realmente só deram uma mordida e não queriam mais", disse Gisele.

"Então disse a eles que se eles não gostaram, eu iria doá-los a outras crianças e eles de fato me deixaram doar seus doces", explica.

Na casa de Gisele e Tom Brady, as crianças estão acostumadas a comer sobremesas saudáveis, então, para Beinjamin e Vivian, os doces cheios de açúcar são bastante incomuns.