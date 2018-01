Gisele Bündchen celebra o Dia de Ação de Graças em família nos EUA

Benjamin e Vivian Foto:

Nos Estados Unidos, uma das datas mais importantes do ano é o Dia da Ação de Graças, celebrada na quinta-feira, 24. E como uma boa família americana, a de Gisele Bündchen também aproveitou o dia, que comemora os feitos durante o ano.

Pelo Instagram, a modelo compartilhou algumas fotos de seu Dia de Ação de Graças, com os filhos, Benjamin e Vivian, e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, preparando o jantar especial.

"Feliz Dia de Ação de Graças! Cada Dia de Ação de Graças eu agradeço ainda mais todas as bênçãos que recebo todos os dias. É um dia especial em que fico com minha família, amigos e passo um tempo refletindo sobre todas as experiências na minha vida. Sou muito grata por ter saúde e estar rodeada de amor. Desejando a você e suas famílias um dia lindo e muito amor.", disse a top model no post.