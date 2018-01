Giovanna Antonelli dá o troco em fã que a criticou no Instagram

Giovanna Antonelli Foto: Reprodução / Instagram @gioanto

A atriz Giovanna Antonelli decidiu responder a uma fã que fez um comentário desagradável em uma publicação postada por ela em seu Instagram.

No vídeo, Giovanna aparece sem maquiagem, no escuro, fazendo exercícios físicos. A internauta comentou: "Sem maquiagem [você] é bem feinha, né". A atriz não deixou por menos e rebateu: "Fiquei com peninha de você, mas [estou] te desejando felicidade". Sua reação fez sucesso entre os seguidores que acompanharam a "discussão".

