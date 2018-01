Giovanna Lancelotti fala sobre tatuagem errada: 'Fiz um sentido para mim'

Giovanna Lancelotti e Márcio Garcia durante o programa 'Tamanho Família' Foto: Globo/João Miguel Júnior

Giovanna Lancelotti esteve no Tamanho Família no último domingo, 18. A atriz falou sobre sua tatuagem em árabe, no pé, que fez em 2012 com o amigo Caio Castro. "Eu errei a tradução da minha tatuagem. É em árabe, mas tá errada a tradução", disse.

A intenção dos dois era tatuar 'muso' e 'musa', como se chamavam. No entanto, por causa de um amigo libanês, Giovanna descobriu que não foi isso que gravou na pele. "Ou era 'chame a polícia' ou é 'eles estão te observando'", explicou a Márcio Garcia.

Para tentar melhorar a situação, a atriz afirma que tentou criar um novo significado para ela mesma. "Eu fiz um sentido para mim, do tipo 'os anjos estão me observando', 'Deus está me vendo'", afirma.