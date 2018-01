Giovanna Ewbank mostra seus seis cachorros em vídeo e conta qual é o preferido de Titi

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são 'pais' de sete cãezinhos, que ficam divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Nesta terça-feira, 24, Giovanna Ewbank publicou um vídeo em seu canal do YouTube apresentando seus amigos de quatro patas. A atriz e seu marido Bruno Gagliasso têm cinco cachorros na casa deles no Rio de Janeiro e mais dois na residência do casal em São Paulo.

Giovanna começou apresentando Zeca, que já era o cachorro de Bruno quando eles se conheceram. "Ele é o melhor amigo do Bruno, e é o único dos cinco cachorros que moram aqui em casa [no Rio] que dorme com a gente no quarto. Ele é viciado em ar-condicionado, igual ao pai dele. Zeca ama comer, invade a despensa e rouba a comida – o Bruno é igual. E ele também é o predileto da Titi. Quando a gente viaja, a Titi morre de saudade do Zeca", contou.

Em São Paulo, Giovanna e Bruno têm os cachorrinhos Blue e Favela. O primeiro foi encontrado na rua em um dia de muita chuva no Rio de Janeiro. "Eu fui pedir um táxi e ele estava no ponto, tremendo, muito magrinho e eu sequer conseguia saber a cor dele porque ele não tinha pelo nenhum", contou no vídeo. O animal foi adotado e, após muitos cuidados, o pelo dele voltou a crescer. O cãozinho tem um olho castanho e outro azul, por isso foi nomeado Blue.

Já Favela foi visto pela atriz perto do Projac. "Eu o encontrei no dia do natal, eu estava gravando a novela Joia Rara. Eu o vi no ponto de ônibus pedindo carinho e as pessoas estavam chutando ele, mas eu pensava: 'Já tenho quatro cachorros, não posso mais'. Então passou, fui para casa, mas fiquei com o Favela na cabeça. Então voltei e pensei: 'Se eu voltar e ele ainda estiver no ponto, eu tenho que pegá-lo e trazê-lo para casa. E aí, quando eu voltei, ele estava lá. A minha ideia era cuidar dele e colocar para adoção, assim como já fiz com vários cachorros que peguei na rua, mas o Bruno se apaixonou perdidamente por ele", disse Giovanna.

Depois, a atriz apresentou a cadela (enorme) Nina, que foi um presente de Bruno para ela após sua antiga cachorra, chamada Princesa, ter morrido. Outra cadela do casal é Peste, que é uma labradora de 18 anos e foi a "que mais deu trabalho" para os donos porque adora correr pelo condomínio e se sujar. Outro cachorro do casal é o Johnny, que é o mais "carismático e amoroso", segundo Giovanna.

Assista ao vídeo completo abaixo: