Giovanna Ewbank mostra filha Titi na praia e brinca: 'À milanesa'

Fernando de Noronha foi o cenário escolhido pelos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtirem o dia de ontem, 26, com a filha Titi. E, claro, que rolou a clássica brincadeira na areia. Os papais coruja comportilharam no Instagram registros do dia na Praia do Leão.

"Títi à milanesa. Gostosa da mamãe', escreveu a atriz Giovana Ewbank. Bruno escreveu "só amor! Obrigado" e usou a hashtag #titiemnoronha.

Só amor...❤️ #títiemnoronha Obrigado Uma foto publicada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Set 26, 2016 às 5:05 PDT

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank não se cansam de demonstrar o amo pela filha. O ator chegou a fazer uma tatuagem para homenageá-la. Ele tatuou 'Chissomo' (nome original da garota que significa "Graça" na língua africana nianja.

"Vocês são a melhor parte de mim, com vocês não interessa o lugar nem a circunstância, apenas o AMOR!", escreveu a atriz sobre Bruno e a filha ao comemorar o aniversário de 30 anos em setembro.

Chissomo, apelidada de Titi, foi adotada em julho por Gagliasso e Ewbank no Maláui, na África.

