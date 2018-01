Giovanna Ewbank morre de amores ao ver fotos de Bruno Gagliasso com a filha Titi

Bruno Gagliasso e a filha Titi dão um passeio na tarde de quarta-feira, 7. Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Giovanna Ewbank morreu de amores ao ver na internet as fotos do marido Bruno Gagliasso e da filha Chissomo, a Titi, que fizeram um passeio na tarde da última quarta-feira, 7. Ela reproduziu uma fotografia dos dois no seu perfil do Instagram.

"Amor maior que o MUNDO!!! Que delicia chegar em NYC a trabalho e abrir meu celular com essa foto que me enche de amor e alegria!!! Mamãe já esta com saudades!!! AMO MTO VCS!!!! Já já tô chegando...! #suafelicidadeehaminha #amormaiorqueomundo", disse a modelo, marcando o marido na postagem.