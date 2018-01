Giovanna Ewbank e Fernanda Gentil farão dublagem de 'Carros 3'

. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=yrBD6ioZcpk

A jornalista Fernanda Gentil e a atriz Giovanna Ewbank emprestarão suas vozes ao próximo filme da série Carros, da Disney Pixar. O elenco de vozes também contará com Everaldo Marques e Rômulo Mendonça, narradores dos canais ESPN no Brasil.

No terceiro filme da série, o protagonista Relâmpago McQueen acaba sendo afastado do esporte, mas tentará voltar às pistas com a ajuda de sua treinadora, Cruz Ramirez, personagem de Giovanna.

Já Fernanda dará voz a Natália Certeza, que, assim como ela, é repórter na trama: "Foi uma honra dar voz à uma personagem tão querida, e, ainda por cima, minha colega de profissão".

Ficou animado? A previsão de estreia do longo é para 13 de julho deste ano.

Confira um vídeo descontraído envolvendo o time de dublagem!