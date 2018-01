Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem férias com Titi em Noronha

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem folga em Noronha com amigos e família. Foto: Reprodução/Instagram

Esse final de ano está muito agradável para a família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que andam postando fotos divertidíssimas com a filha Titi. Os três estão em Fernando de Noronha, na pousada de Bruno.

"Família em Noronha. Amor, muito amor", escreveu o ator na legenda de uma foto no Instagram em que aparece com a família e com amigos na praia. Uma fofura só!