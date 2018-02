Giovanna Ewbank conta qual ex de Gagliasso ela acha mais bonita

A atriz Giovanna Ewbank fez vídeo no YouTube comentando rumores que saem na grande mídia sobre o seu casamento com Bruno Gagliasso Foto: YouTube/GIOH

A atriz Giovanna Ewbank fez um vídeo em seu canal no YouTube comentando notícias que saem na imprensa sobre ela e seu marido, Bruno Gagliasso, revelando quais seriam verdadeiras ou falsas em sua visão.

Em certo ponto do vídeo ela comentou uma declaração que fez no início do ano, quando chamou as ex-namoradas do seu marido de “horrorosas”. “A verdade é que, no quadro que a gente fez, que foi Quem sabe mais com a Jane com o Bruno, ele me perguntou qual era a ex-namorada dele mais bonita e daí eu fiz uma brincadeira: ‘Ai, são todas horrorosas!’. Tanto é que, dois segundos depois, eu falei que a Heleninha Bordon [veja foto abaixo] era a mais bonita e tantas outras! Ele teve várias namoradas. Teve um currículo grande!”, disse ela no vídeo.

Ela também comentou que nunca foi feliz dentro da TV Globo porque sempre foi vinculada ao seu marido e não conseguiu mostrar seu trabalho como atriz. “Comecei a trabalhar na TV Globo aos 20 anos, mas sempre fiquei vinculada como a namorada do Bruno Gagliasso, que já era um grande ator e eu uma atriz que estava começando. Não consegui mostrar quem eu era dentro da emissora”, falou.

Veja abaixo o vídeo completo.