Giovanna do 'forninho' se encontra com memes e é presenteada com um... forninho!

Meme da Giovanna do forninho Foto: Youtube

No primeiro 'Encontro de Memes' realizado pela Google no Brasil, na última segunda-feira, 22, uma das principais estrelas da noite, Giovanna, a garotinha do meme do 'Forninho', dividiu o palco com Chloe, presença internacional do evento. A brasileira recebeu um presente inusitado, mas que tem sua cara: um forninho!

Giovanna, Chloe e suas irmãs no palco do 'Encontro de Memes' Foto: Instagram / @gabesimas

Não se lembra delas? Confira a origem dos memes abaixo:

Giovanna e sua irmã (autora da frase: "Eta, Giovanna!") foram tietadas por quase todos, mas também aproveitaram para tirar selfies com alguns youtubers presentes, como Whindersson Nunes e Julia Silva.

A atriz Maisa Silva, que completou 15 anos de idade no dia, também recebeu uma cantoria de "Parabéns para você" do público e até ensaiou uma valsa.

O E+ esteve presente e registrou o recado de diversos youtubers, como Júlio Cocielo e Dani Noce, além de Maisa e Giovanna.

