Giovanna Antonelli conta que já foi assaltada 12 vezes e teve síndrome do pânico

Giovanna Antonelli falou que foi vítima de assaltos quando criança. Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Na última segunda-feira, 26, Giovanna Antonelli falou que sofre de síndrome do pânico durante um evento da revista Marie Claire. A atriz ainda relacionou a condição à violência que presenciou durante sua infância, no Rio de Janeiro.

"Tive muito medo na infância, fui assaltada 12 vezes. Teve época em que via um ônibus e me tremia toda. Sofri com síndrome do pânico 20 anos anos atrás e, provavelmente, desenvolvi déficit de atenção, mas meus pais não perceberam isso na época", contou Giovanna.

Porém os problemas não foram suficientes para impedir sua superação e sucesso. "Como ser um fracasso e virar um sucesso? Só pensando no trabalho e lidando com erros e frustrações. Posso errar para caramba, mas sempre tento acertar", completou.