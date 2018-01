Giovanna Antonelli compra cobertura duplex avaliada em R$ 5 milhões

Giovanna Antonelli comprou apartamento de luxo no Rio de Janeiro Foto: Divulgação|Globo

Giovanna Antonelli acaba de comprar uma cobertura duplex avaliada em R$ 5 milhões em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, além do alto valor pago pelo imóvel a atriz da Rede Globo ainda terá que desembolsar por mês cerca de R$ 4 mil com o condomínio e mais R$ 1 mil com o IPTU da cobertura.

Para aumentar ainda mais os gastos no orçamento, ela mandou reformar o apartamento inteiro para ele ficar com a sua cara. O apartamento de 500 m² tem quatro quartos, suítes, hidromassagem, piscina, churrasqueira e forno à lenha na varanda.

Já o condomínio faz jus ao seu valor. Ele possui quadras de tênis e vôlei, salões de festa, espaço gourmet e até orquidário.

Como se não bastasse, o empreendimento tem ainda um clube completo com direito a piscina e parque aquático temático, restaurante, saunas, spa e academia com acompanhamento de personal trainer.

