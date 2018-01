Giovanna Ewbank revela que saiu do 'Vídeo Show' para cuidar da filha

Foto: Reprodução/Instagram

Na última segunda-feira, 11, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank postou em seu perfil do Instagram uma foto explicando sua saída do Vídeo Show, programa no qual trabalhava há um ano.

Após boatos de que ela teria sido demitida da emissora, Ewbank deixa claro que só saiu por causa do fim do contrato e por não ter mais tempo de se dedicar ao programa - o motivo seria a recente adoção que ela e seu marido, Bruno Gagliasso, fizeram.

"Foi maravilhoso estar com vocês nesse programa que tanto amor! Mas, por motivos óbvios, não tenho mais como dedicar todo o meu tempo para o programa, afinal um programa diário requer total disponibilidade", disse ela na publicação.