Giovanna Ewbank posta foto de Bruno Gagliasso e Titi juntos; veja

A atriz Giovanna Ewbank postou neste domingo, 15, uma foto de seu marido, o ator Bruno Gagliasso, com Titi, a filha adotiva do casal. O post no Instagram comemorou o também primeiro Dia dos Pais da família.

"Você tem me surpreendido dia a dia, meu amor. Me emociono todos os dias ao ver você e Titi descobrindo um novo mundo juntos", escreveu a atriz.

O casal de atores adotou Titi na África; o processo de adoção durou cerca de três meses.