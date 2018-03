Gian e Giovani retomam parceria após quatro anos afastados

Os irmãos Gian e Giovani anunciaram a retomada da sua parceria após quatro anos afastados Foto: JF Diorio/Estadão

Após quatro anos separados, os irmãos Gian e Giovani anunciaram na noite da última quinta-feira, 15, a retomada da dupla sertaneja a partir de agosto. A parceria, que existia desde 1988, havia sido interrompida após uma crise no relacionamento entre os dois que culminou com Gian sofrendo um acidente vascular cerebral (AVC), em setembro de 2014.

"Os irmãos Gian e Giovani comunicam aos amigos, contratantes e produtores que, a partir de agosto de 2018, irão retomar a carreira de 27 anos de sucesso da dupla Gian e Giovani", diz o anúncio postado pelos dois em suas contas oficiais no Instagram. O anúncio também garante que ambos vão cumprir a agenda de shows das suas carreiras solo que estão programados até lá.

"Muito feliz por estar voltando aos palcos com meu irmão Giovani, que Deus nos guarde e nos conserve sempre unidos. Estarei cumprindo a agenda de shows com o meu também irmão Duany já agendados", disse Gian no Instagram, em publicação privada. "É com o coração cheio de amor, alegria e gratidão e emocionado que comunico a vocês: Sunshine e Gian e Giovani retomando uma parceria de sucesso", escreveu Giovani.

