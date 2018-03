Geri Horner acha que foi imatura ao sair das Spice Girls em 1998

A ex-Spice Girl diz que a decisão de sair do grupo foi um pouco imatura. Foto: Reprodução

A 'Ginger Spice', Geri Horner, chocou os fãs quando decidiu deixar as Spice Girls no meio da turnê europeia Spiceworld em 1998, mas recentemente, ela revelou se arrepender dessa decisão.

"Teve um momento em que eu decidi deixar a banda. Eu senti que isso cresceu até se tornar um monstro enorme, maior que os indivíduos, maior que a própria banda", disse Geri no programa Oprah: Where are they now?.

Ela ainda disse que o motivo foi um pequeno tumulto, pois ela se irritou com algumas decisões e não sabia como resolver, então decidiu sair. "Foi bem imaturo olhando para trás", disse. Geri também lembrou que usou a energia negativa em seu primeiro álbum solo, o Schizophonic, de 1999. "Eu usei toda forma possível de 'dane-se' e toda aquela criatividade, os machucados e coloquei em um álbum solo".

Geri também admitiu que sentiu que Mel B 'carregou nas costas' a apresentação das Spice Girls nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. O quinteto se reuniu para uma única apresentação no encerramento do evento esportivo e Geri ficou impressionada com Mel B.

Ela disse: "Mel B é uma artista completa. Ela é incrível! Quando fizemos as Olimpíadas, ela carregou nas costas. Ela adicionava alguma coisa que era bizarra e brilhante." Geri tem trabalhando com Mel B e Emma em uma nova música das Spice Girls, Song For Her, o seu primeiro material em 9 anos - que vazou na internet no mês passado.