Geraldo Luís pega caxumba e fica preocupado: 'Vou me cuidar, gente'

Geraldo Luís relata que foi seu filho quem percebeu o inchaço: 'Tá parecido o Kiko do Chaves piorado', teria dito o garoto Foto: Instagram/@geraldobalanca

O apresentador Geraldo Luís foi parar no hospital na madrugada de domingo, 4, após contrair caxumba.

Leia também: Geraldo Luís ganha quadro com pintura de foto sua com Marcelo Rezende

No Instagram, ele relatou que estava com inchaço ao lado dos ouvidos, que piorou com o tempo e o deixou preocupado. "Achei que era brincadeira, não era", escreveu no post. "Fui parar no hospital à noite, de onde sai às 4 da manhã. Estou com Parotidite, uma inflamação das glândulas. Doença viral e agora tenho que ficar em absoluto repouso junto ao medicamento. Caxumba depois de velho? Mas vamos lá."

Como a doença é contagiosa, Gerlado Luís explicou que precisará ficar isolado e usar máscara.

O Ministério da Saúde informa que a caxumba é mais comum na infância e adolescência e é uma doença viral aguda com período de incubação de 12 a 25 dias, ou seja, pode demorar para se manifestar. Raramente ela causa morte e é considerada de evolução benigna.

Confira o post de Geraldo Luís: