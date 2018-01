George Clooney tem rosto masculino mais perfeito do mundo, diz estudo

Aplicação de fórmula grega de proporção define George Clooney como o homem com o rosto masculino mais bonito do mundo Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi

ROMA - O ator George Clooney foi considerado o homem com o rosto masculino mais perfeito do mundo, segundo um grupo de cirurgiões plásticos de Londres, que usou uma fórmula grega de matemática para avaliar o norte-americano.

De acordo com os especialistas do Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery, o rosto do ator tem medidas que mais se aproximam da proporção áurea, equação matemática inventada pelos gregos que costuma ser associada a formas perfeitas na arte e arquitetura desde a Antiguidade.

Com 56 anos de idade, o rosto do astro de Hollywood equivale a 91,86% da "proporção mágica". Os testes foram realizados com a ajuda de um programa de computador, que calcula a proporcionalidade entre o tamanho do nariz, do queixo e posição dos olhos. "Ele tem uma simetria facial bonita e se aproxima mais do que qualquer outro homem com que os gregos consideram o rosto perfeito", disse o médico Julian de Silva.

Veja quem são os dez homens com os rostos mais perfeitos do mundo, de acordo com o estudo:

Vale ressaltar que os pesquisadores levaram em conta apenas personalidades conhecidas, e não cidadãos comuns.

Esta não é a primeira vez que a beleza de Clooney é posta em evidência. Em 2006, o ator foi eleito pela segunda vez o homem mais sexy do mundo pela revista People. (ANSA)