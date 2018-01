Gente como a gente: Luciano Huck vai ao trabalho de transporte público

Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador Luciano Huck se aproximou de nós, o bom e velho 'povão', ao pegar transporte público para ir ao trabalho na manhã desta segunda-feira, 12.

"A caminho dos estúdios Globo... trânsito que nem sei... solução: se joga no VLT", escreveu no Instagram, na legenda da selfie que postou de dentro do Veículo Leve sobre Trilhos.

Os outros passageiros parecem felizes com a presença de Huck, mas todo mundo 'fingiu costume' e ninguém tentou chamar a atenção na foto. Olha só: