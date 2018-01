Gato mais alto e gato com maior cauda do mundo vivem na mesma casa

Arcturus é o gato mais alto do mundo e Cygnus é o dono do maior rabo. Foto: YouTube/GuinnessWorldRecords

Já pensou ter um gato que está no Guinness Book - O Livro dos Recordes? Um casal de Michigan, nos Estados Unidos, tem não apenas um, mas dois gatos recordistas: o mais alto do mundo e o com a maior cauda do mundo.

Lauren e Will Powers moram em Ferndale, em Michigan, e são donos de Cygnus Regulus Powers, que tem o rabo mais longo do mundo, com 44,66 centímetros. O animal vai estar na edição de 2018 do Livro dos Recordes.

O outro gato é Arcturus Aldebaran, que se destaca pela sua altura: são 48,4 centímetros da ponta de suas patas até o limite de seu dorso. O gato tem dois anos e é da raça Savannah e vive com Will e Lauren desde os dois meses de idade.

O casal decidiu concorrer ao Guinness para arrecadar fundos para o Abrigo Ferndale Cat, que eles criaram juntos. Agora, Arcturus e Cygnus tiram selfies com visitantes em troca de doações para ajudar gatos abandonados.