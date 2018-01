Gato é estrela de websérie de beleza e bem-estar

Foto: Reprodução/ Facebook

A onda de compartilhar informações nas redes sociais está cada vez mais forte. Ninguém mais precisa estar na televisão para ter seu próprio programa e até um gato pode ser apresentador de uma websérie sobre bem-estar e beleza.

Ao lado de sua dona, Ana Luiza Archer, o gato George Clooney apresenta o programa AnaSpa, em uma página do Facebook. A ideia de criar o canal partiu da dona do felino.

“O programa surgiu a partir da vivência da minha família, especialmente da observação que fiz com a minha filha, Luiza Archer, que é médica com pós-graduação em dermatologia, e que participa comigo dos primeiros nove episódios”, diz a criadora da websérie. “Em qualquer lugar, ao saberem que ela trabalha com dermatologia, logo aparece alguém querendo tirar uma dúvida, mostrar uma mancha, uma vermelhidão, um ressecamento etc. Até em festa de família!”

A filha faz parte dos nova primeiros episódios com a mãe. Depois, outros profissionais começaram a participar, como nutricionista e personal trainer. A websérie já tem 22 episódios e cada um deles dura de 3 a 5 minutos. Os temas tratados variam entre dermatologia, nutrição, meditação, fitness, lazer e mais.

Ana Luiza não é a única apresentadora do AnaSpa. Seu gato, George Clooney, está sempre em seu colo enquanto as perguntas são feitas ao convidado. “Ele é quem traz leveza e graça ao programa e faz um imenso sucesso”, diz.

