Garoto recria cena de ‘Pantera Negra’ e chama a atenção dos atores do filme

Um garoto chamou a atenção dos atores do filme 'Pantera Negra' ao imitar a primeira cena em que o personagem M'Baku aparece na produção Foto: Reprodução de cena do filme 'Pantera Negra'/Marvel Studios/Divulgação

Um garoto da Flórida chamado Jordan chamou a atenção dos atores que participaram do filme Pantera Negra ao recriar no Instagram uma das cenas da produção no desafio que ficou conhecido como #M'BakuChallenge. No vídeo, postado por sua mãe na rede social, o garoto imita uma das primeiras cenas do filme, em que M’Baku (interpretado por Winston Duke) desafia o protagonista T’Challa (Chadwick Boseman).

Segundo sua mãe, Jordan assistiu ao filme cinco vezes e memorizou as falas da cena. “Garoto, você acertou direitinho!”, comentou Michael B. Jordan, que interpreta o vilão Killmonger, no vídeo. “Eu não conseguiria ter feito melhor”, escreveu Winston Duke, que replicou o vídeo na sua conta do Instagram.

"T'Challa, M'Baku e Killmonger já assistiram o vídeo do meu bebê e ele não poderia ter ficado mais animado! Vocês fizeram o dia dele e só não fica o dia inteiro com a máscara do Pantera Negra porque não deixariam na escola! Obrigado por o inspirarem tanto!", escreveu a mãe de Jordan em outro post.

Veja abaixo o vídeo e a reação de alguns dos atores.