Galvão Bueno mostra sinais de desgaste na Olimpíada do Rio

Galvão Bueno faz diversas transmissões e entradas na programação da rede Globo da Olimpíada do Rio Foto: João Miguel Júnior/Globo

A voz do narrador Galvão Bueno já tem sinais visíveis do desgaste causado por diversas transmissões e entradas na programação da rede Globo da Olimpíada do Rio. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o locutor tem acumulado diversas funções nos jogos olímpicos e isso não está sendo bom para sua garganta.

Galvão, que deveria narrar somente os eventos mais importantes, está fazendo várias participações no canal, inclusive apresentando o Jornal Nacional com Renata Vasconcellos, diretamente do Parque Olímpico.

E falando no locutor, Galvão virou motivo de piada depois que um narrador da BBC se sentiu incomodado com seus gritos na cabine de transmissão durante a prova de natação com o super medalhista olímpico Michel Phelps.

"Ele precisa calar a boca!", disse o narrador estrangeiro ao vivo. "É muito, muito barulho no estádio. E muito barulho vindo aqui de perto de mim. Este comentarista precisa calar a boca no começo da prova. Desculpem. Neste momento, por exemplo: todo mundo está quieto, mas ele não", acrescentou, depois da largada da prova ter sido interrompida pela juíza.

Um dia após o incidente, Galvão Bueno respondeu aos comentários do narrador da BBC. "Pra quem tá com falta de pauta! Equipe da Rede Globo e BBC juntas. O careca é o campeão Olímpico em Seoul 1988 nos 100 metros peito. Companheiros de trabalho de outras olimpíadas. É que meu som vazou no microfone dele e reclamaram. Eu errei. Tinha que estar calado na largada. Fim do mimimi", escreveu em seu Instagram.