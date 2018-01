Gael García Bernal pede ajuda no Twitter para achar o pai após terremoto

O ator mexicano Gael García Bernal pediu ajuda ao Twitter para achar seu pai após o terremoto que aconteceu no México nesta última terça-feira, 19. Foto: Mike Blake/Reuters

Um forte terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado na última terça-feira, 19, no México e trouxe caos para a capital do país, a Cidade do México. Quase 250 mortos já foram encontrados e inúmeras construções ruíram em decorrência da intensidade do abalo sísmico.

O ator mexicano Gael García Bernal foi uma das pessoas que ficaram preocupadas com seus parentes em decorrência do terremoto. Participando de um festival no Canadá e sem conseguir entrar em contato com o pai, Bernal foi ao Twitter pedir ajuda para entrar em contato com ele. “Parentes, não quero alarmar ninguém: se alguém ouviu notícias sobre o meu pai, por favor me avisem. Não consigo entrar em contato com ele”, escreveu em tuíte já apagado.

Depois de algumas horas, Bernal voltou ao Twitter para avisar que estava tudo bem com seu pai. “Queridos, disseram-me que meu pai está bem. Em alguns bairros não há luz, telefone ou sinal de celular. Obrigado a todos pelo apoio”, escreveu. O ator é um dos mais ativos na rede social após o abalo, retuitando avisos e dando apoio para a população mexicana após o devastador terremoto.