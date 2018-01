Gabriela Pugliesi revela detalhes sobre seu pedido de casamento

Foto: Reprodução / YouTube

Uma das pessoas mais conhecidas das redes sociais, Gabriela Pugliesi postou um vídeo em seu canal no YouTube onde conta a forma como foi pedida em casamento pelo seu namorado, Erasmo Viana.

"A gente tava lá na frente do barco e eu não vi, mas eles buscaram a menina que tocava harpa, ela entrou pelo fundo do barco e surgiu lá na frente. Na hora que ela surgiu com a harpa, o Erasmo já me olhou com uma cara...", comenta, sobre quando começou a se dar conta do que viria a seguir.

O pedido foi feito em uma viagem à Grécia, na paradisíaca paisagem de Santorini. O local, porém, não era o idealizado inicialmente por Erasmo: "Era para ter sido em Milos, organizei um jantar numa ilha deserta, mas pelo mal tempo, tivemos que cancelar. Aí partimos para o plano B".

Ela também comenta que fez questão de compartilhar o máximo do momento especial com os fãs: ""Só não filmei o pedido porque ele estava ocupado pedindo e eu aceitando".

Confira o vídeo abaixo: