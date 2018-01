Funkeiro faz versão pornográfica de 'Asa Branca' e família de Luiz Gonzaga entra na Justiça

Luiz Gonzaga Foto: Marcos Arcoverde / Estadão

Uma versão da música Asa Branca transformada em funk com palavras de 'baixaria' vem causando repercussão nas redes sociais nos últimos dias, e chegou até a família Gonzaga, que estuda entrar na Justiça contra o autor da versão.

"Tu vai sentar, tu vai quicar / Por cima do meu peru / Vem novinha / não perde a linha / MC Yuri / Manda pra tu / Senta, quica, trava, arrasta, com a x*** no meu peru", diz a letra de Festa Junina da Putaria, de MC Yuri com Dj Putinho, que se inspira no clássico refrão de Luiz Gonzaga.

"A família toda está horrorizada. Estamos vendo como vai ficar. A gente não sabe como é o sujeito, o que eu sei é que já tiraram do ar. Ainda não tenho nenhum retorno da editora dele", contou ao E+ Rosa Miranda, gerente da Editora Moleque, que cuida da imagem de Gonzagão.

De acordo com ela, a família já pretende acionar advogados contra o funkeiro. Apesar de a música ter sido retirada do ar no YouTube, ainda é possível ouvi-la no site da produtora de Yuri.

Rosa conta que a editora tem recebido inúmeras ligações, especialmente por parte de nordestinos, pedindo que sejam tomadas atitudes contra o autor da música. "Fazer isso com uma letra que é considerada tão importante para o Brasil, isso choca muito. Tanto que o telefone não para, com pessoas do Nordeste ligando pra cá. Todo mundo denunciando a pouca vergonha, as expressões. Há quem diga que o sujeito merece prisão", complementa.

O E+ entrou em contato com a Tropa Eventos, produtora de MC Yuri. Por orientação de seu advogado, a empresa prefere não se pronunciar sobre o caso.