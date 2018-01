Frances Bean Cobain teve casa invadida por intruso

Frances Bean Cobain ficou frente a frente com um intruso na última quarta-feira, 30.

A artista de 23 anos ouviu um barulho por volta das 19h em sua casa, em Hollywood Hills, e, sozinha, ao sair do quarto para ver o que era, se deparou com um cara fugindo.

De acordo com o TMZ, o suspeito escapou sem levar nada, e Frances imediatamente chamou a polícia para investigar. Mas a estrela - que é filha do falecido líder do Nirvana, Kurt Cobain, e da vocalista da banda Hole, Courtney Love - não reconheceu o homem, e os policiais atualmente não possuem suspeitos.

A filha de Kurt se depara com homem estranho em sua casa Foto: Bang Showbiz

Recentemente foi revelado que Frances pediu divórcio de Isaiah Silva, de 31 anos, com quem se casou em junho de 2014.

A bela morena teria deixado claro nos papéis de que o músico do The Eeries não receberia nada da herança de seu pai, que estaria avaliada em 450 milhões de dólares.

Entretanto, Frances teria indicado nos documentos que ela pagará o apoio de conjugue.

O par ficou junto por cerca de cinco anos e não teve filhos.

Frances teve acesso à sua herança em agosto de 2010, ao completar 18 anos, e recebeu por volta de 37% do lucro de seu pai, que se matou em 1994 aos 27 anos.