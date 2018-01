Foto mostra admiração de Obama por Michelle 

'Eu amo minha mulher e sou grato por ela', disse o ex-presidente sobre Michelle Foto: REUTERS/Yuri Gripas

Barack Obama recebeu, no último domingo, 7, o prêmio Profile in Courage de 2017, em Boston. Durante o evento, ele aproveitou para agradecer à mulher, Michelle Obama, e brincou que não sabia se ela continuaria com ele "já que suas obrigações oficiais acabaram".

"Eu também queria agradecer Michelle Obama por, depois da presidência, ficar comigo, porque eu acho que ela sentiu uma obrigação ao país de continuar. Mas, quando suas obrigações oficiais acabaram, não estava claro", brincou.

O que mais chamou atenção, no entanto, não foi o discurso de Obama, mas uma foto tirada pelo fotógrafo Keith Bedford, do Boston Globe. No clique, o ex-presidente norte-americano olha para Michelle com aprovação durante a cerimônia.

"Eu amo minha mulher e sou grato por ela. E eu acredito que a América teve muita sorte por tê-la como primeira-dama", completou.