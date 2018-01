Foto de Selena Gomez e The Weeknd passa dos 5 milhões de likes em 12 horas

Selena Gomez no American Music Awards, em novembro de 2016 Foto: AFP/Valerie Macon

Selena Gomez e The Weeknd viraram 'Instagram official' na semana passada com uma foto postada pelo cantor. No sábado, 15, Selena também usou suas redes sociais para tornar o relacionamento público.

A cantora postou uma foto dos dois curtindo o festival de música Coachella juntinhos. The Weeknd chegou a subir no palco para cantar com Nav, mas Selena não se apresentou.

Em menos de 12 horas a foto chegou a 5 milhões de curtidas. Será que ela tem potencial para ultrapassar os mais de 10 milhões de 'likes' do anúncio da gravidez de Beyoncé?