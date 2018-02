Foto de Kylie Jenner se torna a recordista de curtidas no Instagram

A foto em que Kylie Jenner revelou o nome da sua filha com o rapper Travis Scott bateu o recorde de mais curtidas no Instagram em menos de 24 horas Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Em menos de 24 horas, a modelo Kylie Jenner se tornou a pessoa com mais curtidas em uma única publicação no Instagram na foto em que revelou o nome da sua filha, Stormi Webster, que teve com o rapper Travis Scott. Com 13,5 milhões de curtidas, ela superou uma foto de Cristiano Ronaldo que havia alcançado 11,3 milhões de curtidas em novembro de 2017.

Kylie revelou no último domingo, 4, que sua filha tinha nascido, após meses de especulações de que estaria grávida do rapper. A mais nova do 'clã' das Kardashians postou uma mensagem no Instagram uma mensagem explicando os motivos por ter escondido a gravidez.

"Me desculpem por ter deixado vocês no escuro apesar de todos os rumores. Eu entendo que costumo deixar vocês acompanharem cada passo de minha jornada, mas minha gravidez foi a única coisa que eu decidi não fazer para o mundo inteiro ver. Eu sabia que eu precisava me preparar para esse novo papel do jeito mais positivo, saudável e longe de estresse que eu soubesse. Não teve nenhum momento chocante e não planejei nenhuma revelação paga. Eu sabia que minha bebê sentiria cada estresse e cada emoção então escolhi fazer dessa maneira para essa minha pequena vida e para nossa felicidade", escreveu Kylie na publicação.

Veja abaixo a foto recordista de curtidas.