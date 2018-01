Fortuna de Zayn Malik é menor que dos outros ex-integrantes do 'One Direction'

Zayn deixou o One Direction um ano antes do fim da banda Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A fortuna do cantor Zayn Malik é 5 milhões de libras menor que a de seus ex-companheiros de One Direction. A informação foi divulgada pelo jornal Sunday Times, que anualmente faz uma lista das personalidades mais ricas do Reino Unido.

De acordo com a publicação, Malik tem um patrimônio avaliado em 35 milhões de libras, enquanto Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan têm 40 milhões de libras cada.

No ano passado, a lista já apontava Malik com um valor acumulado menor que seus ex-parceiros de banda. Em 2016, ele tinha 30 milhões contra 33 de cada um do quarteto final.

O principal motivo para a diferença dos números foi a saída do cantor antes da última turnê do grupo. Ele deixou o One Direction em 2015 para lançar carreira solo. Um ano depois, a banda se desfez por completo.