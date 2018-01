'Foi o melhor ano da minha vida', diz Anitta, vencedora do Melhores do Ano

Anitta foi eleita a melhor cantora de 2016 no 'Melhores do Ano' do Faustão. Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo, 18, o Troféu Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, elegeu Anitta a cantora do ano, superando as outras indicadas, Marília Mendonça e Ivete Sangalo.

Em entrevista ao site da Capricho, a cantora revelou que este foi um ano muito especial. "Só tenho a agradecer o carinho dos fãs e de todos que votaram em mim. Este foi o melhor ano da minha vida e se o próximo for ainda melhor, será uma loucura", disse.

No momento, Anitta está focando em lançar sua carreira internacional - e já deu o primeiro passo assinando contrato com a agência internacional WME, que representa artistas como Rihanna e Maroon 5. "Mas só irei fazer isso depois que estiver tudo muito bem planejado. Do contrário, prefiro não me arriscar. A vida não é fácil. Batalhei muito para estar aqui e conquistar o que sempre sonhei e sigo batalhando para realizar novos sonhos, como a carreira internacional”, completou ao site.

- Confira a lista completa dos vencedores do Melhores do Ano 2016:

Cantor: Luan Santana

Cantora: Anitta

Música do ano: Eu, Você, o Mar e Ela, de Luan Santana

Jornalismo: Sandra Annenberg, do Jornal Hoje e Como Será?

Comédia: Dani Calabresa, por Zorra e Escolinha do Professor Raimundo

Ator/atriz mirim: JP Rufino, de Êta Mundo Bom!

Ator revelação: Lucas Lucco, por Malhação

Atriz revelação: Lucy Alves, de Velho Chico

Ator coadjuvante: Gabriel Leone, de Velho Chico

Atriz coadjuvante: Camila Queiroz, de Êta Mundo Bom!

Ator de novela: Sérgio Guizé, de Êta Mundo Bom!

Atriz de novela: Camila Pitanga, de Velho Chico

Personagem do ano: Pancrácio (Marco Nanini), de Êta Mundo Bom!

Ator de seriado: Jesuíta Barbosa, por Justiça

Atriz de seriado: Adriana Esteves, de Justiça