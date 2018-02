‘Foi como se tivesse sido tocada por um anjo’, diz senhora que viralizou em foto com Beyoncé

Após ver foto viralizar, Susan Monaghan falou sobre como foi encontrar a cantora Beyoncé e seu marido Jay-Z em um quarto de hotel Foto: Instagram/@beyonce

Quando Susan Monaghan estava voltando para o quarto do hotel onde estava hospedada com sua família em Nova York no último domingo, 28, ela encontrou um homem bem vestido cercado de seguranças no corredor do seu andar. “Você me parece familiar. Eu te conheço?”, disse o homem. Foi só quando a esposa dele chegou que Susan percebeu com quem estava falando: eram Beyoncé e Jay-Z.

“A única coisa que consegui pensar foi ‘meu Deus’”, disse Susan, a senhora que apareceu embasbacada no Instagram da cantora, ao jornal Boston Globe. Ela, que é de uma cidade no interior de Massachusetts, estava em Nova York com a família para uma competição de ginástica da sua neta no mesmo hotel em que várias celebridades usaram para se preparar para o Grammy Awards.

Susan disse que o momento foi tão breve que ela nem teve tempo para processar o que aconteceu. “Juro, me senti como se tivesse abraçado um anjo”, comentou. “Eu olhava para ela e falava para mim mesmo que ninguém ia acreditar no que aconteceu”, comentou. Após comentar com os dois isso, Susan disse ao jornal que Beyoncé falou para ela que tudo ia ficar bem.

“Foi tão surreal”, disse Susan, que logo após desceu ao lobby do hotel para contar à sua incrédula família o que aconteceu. No dia seguinte ela começou a receber mensagens de conhecidos avisando que ela tinha aparecido em uma foto com a cantora. “Nós morremos de rir da situação toda”, disse Jenn Hiitt, filha de Susan. “Acho que ela postou a foto por minha causa, para que as pessoas acreditassem na minha história”, terminou Susan.