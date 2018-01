Fiuk de regata no casamento do pai mostra que ele não está nem aí para nada

Fiuk foi de regata a festa de casamento do próprio pai. Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o casamento do pai é uma atividade bastante trivial na vida de Fiuk. Na última segunda-feira, 21, Fábio Júnior subiu ao altar pela 7ª vez. Entre os 200 convidados, seu filho foi o que mais chamou a atenção.

Na cerimônia até que ele caprichou: terno e camisa pretos. Mas, na festa, ele provou que não está nem aí e apareceu com um visual bastante inusitado para um casamento.

O cantor usou uma regata colorida estampada com flores e um grande número 8 com uma calça preta. A caminho do casamento, rolou até selfie no Instagram com o look. Grande evento? Ele não tá nem aí. Apenas mais um dia normal na vida de Fiuk.

Será que na próxima vez ele aparece de pantufa e pijamas?