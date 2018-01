Fim da plástica?

A grande vantagem desses procedimentos é que, quando bem utilizados, alcançam resultados bem naturais Foto: AFP

Com o tempo, a pele perde o viço, as rugas surgem, a flacidez se instala. As temidas marcas de expressão - “código de barras”, “pés de galinha” , “bigode chinês” começam a aparecer. E tudo isso agravado por anos de exposição solar, dietas desbalanceadas, tabagismo e bebidas alcoólicas, que danificam as estruturas celulares. O fato é que, inevitavelmente, envelheceremos. A diferença está em como vamos envelhecer. Não há nada de errado em querer atenuar as marcas da idade - e a medicina está a nosso favor. Há sempre uma boa solução - e ela não passa necessariamente pelo bisturi. Hoje há alternativas para evitar ou ao menos adiar a cirurgia plástica com procedimentos e cosméticos altamente potentes. O arsenal antiidade começa pelos cuidados simples, mas que fazem toda a diferença: limpeza, proteção, hidratação e, dependendo de cada caso, clareamento, estímulo e renovação da pele:

1) Sabonete facial: a escolha de um sabonete adequado ao seu tipo de pele é fundamental para limpar sem comprometer a oleosidade natural da pele. Deve-se lavar o rosto pela manhã e à noite

2) Tônico/adstringente: tem a função de controle de oleosidade, tonificação e ajuda a fechar poros

3) Filtro solar: além da função preventiva, contamos com produtos que também apresentam soluções e tratamentos. Atualmente, associam-se hidratantes, clareadores, antioxidantes e antiaging ao filtro solar. É importante lembrar dos cuidados com o pescoço e colo

4) Creme noturno: em geral, são compostos por ácidos como retinoides, alfahidroxiácidos, associados a ativos que proporcionam o clareamento, rejuvenescimento e renovação da pele.

5) Creme para área dos olhos: por apresentar sensibilidade, densidade e vascularização diferenciada, requer um creme próprio para a região e deve tratar tanto a pálpebra superior, quanto a área de olheira

6) Bastão labial: para potencializar o volume dos lábios e valorizar seu contorno, é fundamental que os lábios estejam hidratados e protegidos.

Quando esses cuidados não são suficientes, há os procedimentos estéticos que estimulam a produção de colágeno e promovem rejuvenescimento. A última palavra para o efeito lifting sem cirurgia é o ultrassom microfocado, que alcança a fáscia muscular e promove a produção de novo colágeno por seis meses. Sem falar em toxina botulínica, preenchedores à base de ácido hialurônico e skinboosters para hidratação profunda da pele e melhora de rugas finas. Há ainda peelings químicos, radiofrequências e lasers para renovação celular, tratamento de manchas, fechamento de poros e flacidez.

A grande vantagem desses procedimentos é que, quando bem utilizados, alcançam resultados bem naturais. Depois de anos de excessos estéticos, como maçãs do rosto salientes, testa imobilizada e lábios excessivamente inflados, o que se nota é um movimento de volta ao natural. Rugas, sim, mas numa pele bem tratada e sem manchas. Nada que destrua a beleza do tempo.

Vivien Yamada é dermatologista